Окружение путина придумало ему унизительную кличку: президент в ярости

Глава кремля* не одобрил юмор военных, из-за чего совещание провел в раздражительном состоянии.

К российскому президенту владимиру путину пристала новая кличка, которую ему дали в военных кругах после посещения лесопромышленного комплекса в архангельской области.

Об этом сообщает в Telegram GENERAL SVR.

После того как путин на экскурсии особое внимание уделил пенькам и шишкам, военные между собой подшучивали, что таким образом президент приметил новое оружие для наступления на ВСУ. После посещения комплекса у главы кремля уже была новая кличка — «шишкин».

Перед совещанием военного блока, которое прошло на выходных, к путину дошли слухи о его новой кличке. В связи с этим он разговаривал с чиновниками на повышенных тонах в раздражении.

Путин отчитал военное руководство за провалы на фронте, за то, что их подчиненные не берегут вооружение и за срыв планов. В пример лидер рф поставил солдат из чвк «вагнер» и главу этой группировки евгения пригожина, которого назвал «грамотным руководителем».

Военные, принимавшие участие в совещании, пообещали исправить ситуацию в ближайшие десять дней, на что услышали ультиматум: продемонстрировать успехи до 21 февраля. В ином случае президент пригрозил «многое пересмотреть».

Также известно, что глава кремля запланировал кадровые решения в силовом, военном и экономическом блоках в ближайшее время.

Напомним, недавно под Угледаром российские военные ощутили существенные потери, им также пришлось бросить много невредимой техники, убегая от атаки ВСУ.

«Курсор» ранее сообщал, что все реже заключенные в рф стремятся воевать в Украине, так как к ним доходит информация о больших потерях на фронте и о плохих условиях для солдат.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!