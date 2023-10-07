В россии заявили об атаке БПЛА, в москве остановили работу аэропортов

Власти рф утверждают, что ПВО отразила атаку летевшего на столицу страны беспилотника.

В ночь на7 октября российская противовоздушная оборона якобы сбила беспилотный аппарат в истринском городском округе, который направлялся к *москве.

Об этом сообщают ряд пропагандистских СМИ.

На данном этапе нет подтвержденных данных о разрушениях и пострадавших на месте падения обломков. Специалисты экстренных служб находятся на месте происшествия и проводят работу.

Кроме того, в москве объявлен план "ковер", в связи с чем приостановлена работа аэропортов внуково и шереметьево. Информация о данном событии появилась на онлайн-табло.

Было отменено по меньшей мере два рейса, а девять были перенесены. Кроме этого, восемь самолетов задерживают свой вылет из аэропортов домодедово и шереметьево.

Стоит напомнить, что в москве довольно часто сообщают о так называемых "атаках беспилотников". Украинская разведка предупредила жителей москвы, что не следует расслабляться, так как количество дроновых атак будет только расти.

Одной из самых крупных атак было в ночь на 30 июля, когда неизвестные беспилотные аппараты напали на деловой центр "москва-Сити". Дроны атаковали так называемую "правительственную башню", где находятся офисы минэкономразвития, минпромторга, минкомсвязи рф.

Накануне в российском белгороде раздались взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил об атаке беспилотников. По его словам, российское ПВО якобы сбило над городом и областью шесть БпЛА.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!