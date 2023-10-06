В российском белгороде раздались взрывы, возможна атака беспилотников

Местная власть уже дала комментарий на этот счет, а также в сети появились фото и видео взрывов.

Ночью 5 октября в российском белгороде* прогремели взрывы. Губернатор белгородской области вячеслав гладков заявил об атаке беспилотников. По его словам, российское ПВО якобы сбило над городом и областью шесть БпЛА.

Об этом пишет "РБК-Украина".

Уточняется, что о пострадавших информации нет, а вот последствия на земле еще устанавливают оперативные службы. Тем временем в сети публикуют видео взрыва и его последствия для россиян.

Стоит отметить, что в последнее время в белгороде все чаще слышны взрывы. Согласно версии Минобороны рф, якобы Вооруженные силы Украины наносят неизбирательные удары по территории области с целью посеять панические настроения в обществе, целенаправленно поражая гражданские объекты.



Ранее "Курсор" писал о том, что в российском белгороде и брянске прозвучали взрывы и стали известны первые подробности. "Хлопки" в небе прокомментировал губернатор белгородской области вячеслав гладков. Он решил успокоить граждан, заявив, что в области якобы работают средства ПВО, которые "сбивают вражеские цели".

Также мы сообщали, что ночью, 30 сентября, над белгородом в российской федерации и его окрестностями были слышны звуки взрывов. Местные власти сообщили о сбитых ракетах.

Кроме того, известно, что накануне атаке БПЛА подвергся российский город курск. Тогда удар пришел по электроподстанции, в результате чего часть региона была обесточена.