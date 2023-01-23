В российском генштабе сделали важное заявление о мобилизации: такого в стране еще не было

Начальник *генштаба вс рф валерий герасимов утверждает, что систему мобилизационной подготовки пришлось исправлять «на ходу».

Об этом сообщает «ТАСС».

«Необходимо отметить, что система мобилизационной подготовки в нашей стране оказалась не полностью адаптирована под новые современные экономические отношения. Поэтому пришлось все исправлять на ходу. Но в результате слаженных и профессиональных действий офицеров генерального штаба во взаимодействии с органами власти субъектов российской федерации на военную службу были призваны 300 тыс. граждан, пребывавших в запасе», ‒ сказал он.

Герасимов подчеркивает, что современная россия еще никогда не принимали участие в военных действиях на таком уровне и с такой интенсивностью.

«Курсор» сообщал, что путин приказал превратить прифронтовые украинские города в руины.

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