В самом еврейском городе Украины на кладбище подрались депутаты

В Умани (Черкасская область, Украина) двое депутатов сельского совета от фракции «Слуга народа» жестоко избили на кладбище волонтера-депутата Паланского сельского совета руководителя фракции ВО «Черкащане» Петра Шаповала.

Об этом рассказал в Facebook народный депутат Украины Антон Яценко.

Циничное нападение произошло в Умани, самом еврейском городе Украины, возле могилы отца пострадавшего. По факту происшествия правоохранители уже возбудили уголовное дело.

Утверждается, что после нападения не удалось выйти на связь с подозреваемыми, которыми являются руководитель политической партии «Слуга народа» Паланского сельского совета Сергей Войченко и его коллега-однопартиец Сергей Поплавский.

Нардеп Яценко на фоне этого решил обратиться к правоохранителям, чтобы виновные были привлечены к ответственности по статье уголовного кодекса «Хулиганство». По его словам, под прикрытием политического движения действует «организованная банда, которая полностью старается держать в страхе весь Уманский район».

Предполагается, что это дело может дойти до президента Украины Владимира Зеленского. В Черкасской областной организации Всеукраинского объединения «Черкащане» заявили, что действия упомянутых депутатов являются не просто хулиганским нападением. В заявлении сказано, что местные жителя уже давно замечают «вседозволенность и давление» со стороны определенных политиков.

В организации утверждают, что Войченко использовал свои родственные связи в местных органах власти и коммунальных учреждениях, а Поплавский – это его личный телохранитель. Также речь идет о продвижении собственных интересов и многочисленных угрозах.

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