Россияне в панике: жители Крыма получили послание по радио от украинского генерала. Видео облетело сеть

Изначально, по радио звучал гимн Украины, после которого запустилось обращение начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, генерал-майора Кирилла Буданова.

Соответствующее видео было опубликовано в ряде Telegram-каналов.

Сообщается, что данное радиосообщение было слышно в Крыму и Краснодаре, а также в москве*. Это стало настоящим прорывом для украинского народа — гимн Украины прозвучал на эфире радиостанций. Однако это было только началом. Глава военной разведки Украины, Кирилл Буданов, обратился к крымчанам в радиообращении и заявил, что скоро Крым снова вернется в состав Украины. Он призвал украинских патриотов действовать и каждого предателя обещал найти и ликвидировать, где бы он не находился.

Видео с выступлением Буданова было опубликовано в социальных сетях и вызвало широкий резонанс в обществе. Многие украинцы восприняли это послание как надежду на возвращение Крыма в состав Украины, в то время как другие высказали сомнения в его реализации. Но независимо от мнений, это событие подняло настроение и дало новую энергию тем, кто верит в единство Украины и стремится к воссоединению с полуостровом.

Ранее «Курсор» информировал, что в украинской разведке рассказали, каким путем будут возвращать Крым. Сообщается, что что аннексированный полуостров Украина будет возвращать и силой, и дипломатией.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!