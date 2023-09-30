Украинские силовики рассказали, сколько российской техники разгромили за последнюю неделю.

В Службе безопасности Украины спецназовцы отлично выполняют операции против противника. За прошедшую неделю они уничтожили 7 танков, 5 бронетранспортеров и еще много другой военной техники.

Видео с уничтоженной российской техникой опубликовала пресс-служба СБУ.

Так, благодаря использованию ударных дронов украинские воины смогли нейтрализовать следующее сооружение противника:

7 танков;

5 бронетранспортеров;

7 артиллерийских систем;

1 система противовоздушной обороны;

6 систем радиоэлектронной борьбы и разведки;

29 единиц автомобильной техники;

7 огнестрельных позиций;

28 фортификационных сооружений и 1 склад боеприпасов.

Также отмечается, что около 70 террористов были отправлены "в одну сторону" и лишились возможности продолжать боевые действия.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, лишь в течение последних 24 часов, 29 сентября, наши воины уничтожили еще 470 российских террористов. С начала войны Россия уже потеряла около 278 130 единиц личного состава. Ночью, 30 сентября, в результате атаки на Украину, противовоздушная оборона сбила 30 российских "шахедов".

Напомним, * рф бросила на фронт новую армию: в ВСУ оценили их уровень подготовки. Ежедневно на фронте в Украине погибает большое количество путинских солдат, поэтому военное руководство страны-агрессора вновь создало резервную 25-ю общевойсковую армию и отправило ее воевать. Однако уровень их подготовки оставляет желать лучшего.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!