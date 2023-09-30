Рф бросила на фронт новую армию: в ВСУ оценили их уровень подготовки

Эту армию российская федерация собирала в течение последнего года из разного контингента.

Ежедневно на фронте в Украине погибает большое количество путинских солдат, поэтому военное руководство страны-агрессора вновь создало резервную 25-ю общевойсковую армию и отправило ее воевать. Однако, уровень их подготовки оставляет желать лучшего.

Об этом заявил в эфире марафона начальник пресс-службы восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Илья Евлаш.

По его словам, в состав этой новосформированной армии входит 12 тысяч военнослужащих, которых собирали в течение года с разных уголков страны, поэтому там и разный контингент. Туда входят мобилизованные солдаты, а также бывшие представители подразделений, которые ранее были разбиты ударами Вооруженных сил Украины.

Илья Евлаш говорит, что российских оккупантов направили на Лимано-Купянское направление, однако, они уже имеют определенные проблемы с техникой и личными резервами. Судя по перехватам разговоров, солдаты новой армии уже успели ощутить на себе мощную силу ВСУ, а их подготовка далеко не на высоком уровне, они жалуются на проблемы с техникой.

Отмечается, что российская федерация* начала бросать на фронт стратегические резервы, а это может свидетельствовать о том, что у агрессора недостаточное количество личного состава, поскольку тактические резервы практически исчерпаны.

"Курсор" писал ранее, что украинские военные продолжают контрнаступление и могут похвастаться определенными успехами на фронте, в отличие от российских оккупантов, которым не хватает ресурсов, чтобы удерживать свои позиции. Вероятно, захватчики готовы сдать Бахмут на Донбассе, чтобы укрепить оборону двух других городов.

Еще мы писали, что бойцы сводной тактической группы "Адам" Вооруженных сил Украины сожгли российский зенитный ракетный комплекс "Стрела-10" возле Кременной Луганской области.