В СБУ Украины сообщили о планах россиян по «присоединению» Донбасса

Временно оккупированные территории на востоке Украины хотят «присоединить» к рф*, для этого кремль планирует завести в регион своих «добровольцев».

Служба безопасности Украины выяснила, что российская федерация начала готовиться к проведению псевдореферендума, чтобы поскорее присоединить к себе временно оккупированные территории на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Известно, что подготовить «референдум» поручили организации «Большая россия» и для этого кремль собирается завести в оккупированные регионы своих «добровольцев».

Спикер СБУ Артем Дехтяренко отметил, что раньше эта пророссийская организация, которая называлась «Донецкая республика» действовала только на территории так называемой «ДНР», а сейчас ее географию расширили и планируют сменить название на «Большая россия». В составе этого образования уже активно действует более 1 тыс. человек, которые ежедневно проводят встречи с населением временно оккупированных территорий.

Также Дехтяренко сообщил, что кремлевские кураторы хотят задействовать подконтрольные медиа-ресурсы, чтобы охватить своей пропагандой более 50 млн. зрителей из России и востока Украины.

Еще российские захватчики планируют привести в регионы «добровольцев», которые будут организовывать народные собрания, распространять агитационные листовки в поддержку так называемого «референдума» и формировать «избирательные комиссии».

По информации СБУ, эти «добровольцы» еще должны будут подготовить обращение якобы от местных жителей, которые просят присоединить их территорию к россии.

«Курсор» писал ранее, что согласно данным американских аналитиков, войска россии столкнулись с трудностями, что сказывается на их планах по продвижению на Донбассе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!