Эксперты рассказали, когда завершится битва за Донбасс

Американские аналитики заявили, что войска россии* столкнулись с трудностями, что сказывается на их планах по продвижению на Донбассе.

В ISW сообщаются, что наступление российских войск в Донецкой области может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе к северо-востоку от шоссе E40, а завершится оно оккупацией Славянска или Бахмута.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Согласно данным Института, в течение последних нескольких недель россияне существенно не продвинулись в направлении Славянска. Также российские войска не так активны в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты в Донецкой области. россияне пробовали захватить Северск после захвата Лисичанска, но они все еще не подошли к городу.

Аналитики добавляют, что у россиян не выходят прямые атаки на Бахмут и из-за этого тормозится дальнейшее наступление. Армия рф увязла в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него. Также россияне пока не предпринимают попыток захватить

«Возобновление активного наступления оккупантов после короткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни. Войска рф сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности», — заявляют в ISW.

Согласно прогнозам ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая более благоприятной для ВСУ. Эксперты считают, что российское наступление на Донбассе, вероятно, достигнет своей кульминации вдоль E40 в течение ближайших недель.

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