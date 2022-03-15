Санкции, которые были введены против росси после ее полномасштабного вторжения в Украину, очень негативно сказываются на российской экономике, российский национальной валюте.

С тех пор как владимир путин* стал президентом в 2000 году, валюта российского рубля упала на 75 процентов по отношению к доллару, с $ 0.0036 до $0.0009.

Об этом сообщили на телеграм-канале Израиль | Медиа Архив.

Также был показан четкий график, на котором можно проследить падение рубля.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Лукашенко остался без денег и просит помощи у Китая и россии.

Кроме того, наш сайт писал, что в минифне подсчитали, сколько придется заплатить Израилю, чтобы принять новых репатриантов.

Еще напомним, что вторжение в Украину вызвало в России глубочайший экономический кризис.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!