В сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный

21:13, Сегодня
Новости СНГ, Происшествия
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Фото: depositphotos.com

Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Более двух месяцев длилась военная операция на острове Змеиный, в результате которой украинские защитники обеспечили контроль над морем и небом в районе северо-западной части Черного моря.

Об этом сообщили в оперативном командовании «Юг».

«Остров был освобожден группировкой разрозненных сил ВМС, эскадрильией «Байрактаров», ВВС, ракетными войсками и артиллерией, подразделениями Госпогранслужбы, СБУ и разведкой, а также другими подразделениями из состава оперативно-стратегической группировки войск Александрии», — говорится на странице.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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Автор материала:
Аарон Шендецкий
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