В сети появилось видео работы американских гаубиц в Украине

Украинские военные успешно осваивают американские гаубицы и активно уничтожают российскую технику на Донбассе — один из таких моментов бойцы сняли на видео.

Украинские военные уничтожили российский танк прямым попаданием снаряда из британской гаубицы M777.

Видео успешной атаки украинского гаубичного расчета было опубликовано в сети. На записи видно, как после попадания снаряда башня вражеского танка отлетает на несколько десятков метров.

Именно с помощью этого оружия войскам удается сдерживать российские силы на Донбассе. По словам украинских бойцов, на днях они зафиксировали уничтожение 200-й цели на луганском направлении. Утверждается, что они готовились всего несколько дней, а затем сразу же приступили к боевым действиям.

Ранее редакция Курсора сообщала, что Зеленский анонсировал скорый перелом в войне с рф. Сейчас на поле боя в Украине ситуация, которая может обеспечить перелом в противостоянии, заявил президент, но не уточнил о чем именно идет речь. Вероятно, ВСУ готовы нанести россии сокрушительный удар.

Кроме того, наш сайт писал, что стали известны детали шестого пакета санкций ЕС против рф. Французское председательство в протоколе сообщило о деталях шестого пакета против россии, который был согласован сегодня.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!