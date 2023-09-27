Также российские оккупанты приостановили движение морского транспорта вблизи полуострова.

Во временно оккупированном Севастополе в украинском Крыму объявили воздушную тревогу, и Крымский мост был перекрыт.

Об этом пишут ряд пропагандистских СМИ.

О перекрытии моста власти сообщили до объявления тревоги. Позже стало известно, что в Севастополе приостановили движение морского и наземного транспорта в связи с воздушной тревогой.

Так называемые "местные власти" призвали людей сохранять спокойствие. Причину объявления воздушной тревоги - не уточнили.

С начала месяца в Крыму регулярно звучат воздушные тревоги, а накануне там раздавались мощные взрывы. 22 сентября в Севастополе был атакован штаб Черноморского флота *россии.

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в результате успешной спецоперации ВСУ, в Севастополе погибли по меньшей мере 9 оккупантов, а 16 были ранены. Среди раненых - российские генералы и командующий черноморским флотом рф.

Ранее военный эксперт рассказал, что поможет россиянам быстрее покинуть Крым. По его мнению, решение россиян о покидании временно оккупированного Крыма в первую очередь будет зависеть от сил и ресурсов, которые украинская армия имеет в своем распоряжении.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!