В Севастополе опять гремят взрывы, над городом поднялся черный дым - первые кадры

Временно оккупированный украинский город вновь подвергся атаке.

В сети появились кадры последствия взрывов, прогремевших в воскресенье, 24 сентября, во временно оккупированном россиянами украинском городе Севастополь.

Соответствующее видео публикуют местные соцсети.

На кадрах видно густые клубы черного дыма.

Как известно, в городе была объявлена ракетная опасность.

Как сообщал Курсор, накануне во временно оккупированном Севастополе был зафиксирован взрыв и звук пролета ракеты. В районе Инкермана и Северной стороны был виден густой дым.

Жители Крыма сообщили о громком звуке пролета ракеты, за которым последовал взрыв. Утверждается, что инцидент произошел около 08:32. В результате произошедшего была объявлена воздушная тревога. Местные паблики пишут, что якобы в районе Инкермана был "прилет" ракеты. Как известно, в этом районе расположена нефтебаза черноморского флота российской федерации*.

Позже так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе сработала ПВО, а обломки сбитой ракеты якобы упали в районе причала Сухарной балки. Коллаборант призвал людей сохранять спокойствие. Подробностей он не уточнил.

Напомним, 22 сентября по штабу черноморского флота рф в Севастополе был нанесен удар. Представители Вооруженных силам Украины подтвердили, что атака была проведена украинскими военными. СМИ утверждают, что для этого были использованы ракеты типа Storm Shadow.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!