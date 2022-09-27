В СНБО назвали темы, которые Украина не против обсудить с рф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что чем дальше россия* будет оттягивать переговоры на эти темы, тем хуже сделает себе.

В Украине уже семь месяцев продолжается война, которую на ее территории развязала российская федерация. За это время было разрушено множество объектов инфраструктуры, различных учреждений и частных домов. В связи с этим, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что страна готова с россией обсудить некоторые вопросы.

Об этом он рассказал на своей странице в Twitter.

По его словам, украинская сторона не отказывается провести переговоры с россией на темы, касающиеся контрибуций и репараций. И чем дольше представители кремля будут их оттягивать, тем хуже будет стране-агрессору, потому что суммы будут расти.

Алексей Данилов подчеркнул, что задачи по деоккупации территорий Украины и дефрагментации россии будут выполнены в полном объеме, согласно графикам и планам.

Отметим, что репарации — это возмещение за причиненные военным конфликтом убытки, которое страна-агрессор выплачивает в пользу страны-победительницы. А контрибуция — это сбор средств на восстановление убытков, которые выплачивает побежденное государство стране-победителю.

«Курсор» писал ранее, что советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, что российская федерация хочет заморозить войну в Украине и провести переговоры.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!