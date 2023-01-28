В СНБО Украины отметили, когда рф может начать новую волну наступления на Донбассе

Прежде всего, у военных рф* есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей.

Многие признаки указывают на то, что российская федерация* готовится к новому полномасштабному вторжению, в частности в атаку оккупанты пойдут на Донбассе, чтобы полностью взять его под контроль. В СНБО Украины отмечают, что гк реализации своего плана агрессор может приступить до 24 февраля 2023 года.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что российские власти любят привязываться к датам. Так что к «годовщине» полномасштабного вторжения оккупанты готовят новую волну наступления. Но у украинской стороны есть понимание, на каких участках захватчики планируют свое наступление. В первую очередь говорится о Донбассе.

«Сейчас они готовятся к максимальной активизации с учетом того, что они люди из советского «совка». И они считают, что если есть какая-нибудь годовщина, они должны иметь какие-то достижения. Здесь нет никакой тайны, что они до 24 февраля готовятся к новой волне», – сказал он.

Данилов уточнил, что, прежде всего, у российских военных есть задачи относительно Донецкой и Луганской областей – они хотят полностью выйти на границы этих регионов.

Кроме подготовки к повторному полномасштабному вторжению на Донбассе, россияне проверяют обороноспособность украинских войск в Запорожье. Сейчас в Запорожской области есть некоторое накопление войск вражеских сил.

«Курсор» писал ранее, что аналитики ISW говорят, что новое наступление на Киев со стороны Беларуси на данный момент маловероятное, нет признаков, указывающих на то, что россияне формируют ударные группы для новой атаки. В основном они используют инфраструктуру страны и ее учебный потенциал для тренировочных ротаций.