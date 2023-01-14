В СНБО Украины оценили возможность завершении войны после смерти путина

Президент российской федерации* владимир путин пока не намерен завершать войну, начатую на территории Украины, а наоборот, пытается восстановить ресурсы своей армии, чтобы добиться хоть каких-то успехов на фронте. Многие полагают, что после смерти российского диктатора военный конфликт можно будет быстро завершить, но секретарь СНБО Алексей Данилов так не считает.

Об этом он рассказал изданию NV.

По его словам, владимир путин рано или поздно действительно умрет и с этим фактом никто не спорит. Но не стоит полагаться на то, что его смерть станет причиной окончания войны, потому что на ее завершение, вне зависимости от того случится это до или после смерти главы кремля, влияет несколько факторов. В первую очередь, этот вопрос зависит от международных партнеров, которые оказывают ВСУ военную помощь, чтобы у них не возникло желания пойти с рф на какие-то переговоры.

Алексей Данилов подчеркнув, что не стоит также полагаться на смерть российского диктатора, потому что он в россии не один. Вся страна уже превратилась в «сплошного путина». Со временем россияне будут его проклинать, пока он жив граждане им восторгаются, потому что «бояться прикоснуться». Но как только путин покинет это мир, все выветрится и народ будет называть его «самой страшной мерзостью».

«Курсор» писал ранее, что война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, будет иметь для нее серьезные последствия, которые ощущаются даже сейчас. Армия агрессора терпит на фронте неудачи, а внутри страны начинается раскол.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!