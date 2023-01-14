Зеленский рассказал про сигнал, свидетельствующий о неудачах рф

По его словам, реальных побед у «второй армии мира», как известно, нет.

Война, которую российская федерация* развязала на территории Украины, будет иметь для нее серьезные последствия, которые ощущаются даже сейчас. Армия агрессора терпит на фронте неудачи, а внутри страны начинается раскол. Победа Украины в этой войне просто неизбежна.

Так считает украинский лидер Владимир Зеленский.

По словам президента, за 324 дня после полномасштабного вторжения, для «верхушки» кремля и страны-агрессора в целом все изменилось. Сейчас руководство начинает спорить между собой, кому приписать якобы «тактическое продвижение» войск, хотя по факту у «второй армии мира» нет никаких реальных побед.

Зеленский заявил, что споры внутри рф являются четким сигналом, свидетельствующим о неудачах оккупантов, и это еще один стимул, чтобы больше давить на захватчиков и наносить им еще большие потери. Украина не намерена и ни в коем случае не должна складывать оружие, нужно бороться до последнего, чтобы вернуть все свои территории. А террористический режим рф скоро потерпит крах и в это следует верить.

«Курсор» писал ранее, что российский диктатор владимир путин из-за неудач своей армии на фронте в Украине теряет авторитет и его режим движется к краху. Вскоре внутри страны-агрессора начнется война между частными силовыми структурами. На данный момент в рф уже есть три отдельные армии.