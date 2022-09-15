В СНБО Украины ответили, когда был переломный период в войне с рф

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отметил, что ВСУ сломали ход войны еще задолго до контрнаступления.

Украинские военные продолжают демонстрировать успехи на фронте и освобождать населенные пункты от российских оккупантов. И такие победы имеют большое значение, но впадать в эйфорию пока рано.

Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, передает «24 канал».

По его мнению, впереди еще долгий путь к победе и много работы, поскольку вражеская армия обладает значительным количеством вооружения, сохранившегося с советских времен.

Однако, как считает Данилов, переломный период в войне с рф* произошел не тогда, когда ВСУ пошли в контрнаступление, а начиная с 24 февраля и до 15-20 марта. В этот период украинские бойцы показали, что готовы сражаться и до последнего защищать свою землю.

По словам секретаря СНБО, Украине еще нужно вернуть под свой контроль Донбасс, Луганскую и Херсонскую область, части Запорожской и Николаевской областей, а также Крым. А еще Украина должна сделать демилитаризацию российской федерации, чтобы у нее больше не возникало желание делать то, что они вытворяют сейчас.

«Курсор» писал ранее, что Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и проводить деоккупацию территорий, но для, чтобы ускорить победу над рф, нужно выполнить несколько факторов. Их назвал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!