«Пора нанести финальный удар»: у Зеленского заявили, что ускорит победу над рф

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк назвал четыре фактора, которые помогут быстрее выгнать солдат рф* с территории Украины.

Вооруженные силы Украины продолжают защищать свои земли и на некоторых направлениях перешли в контрнаступление, демонстрируя успехи на фронте. Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал, какие четыре фактора помогут ускорить победу над россией.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

По словам Подоляка, Украина нуждается в помощи международных партнеров, в частности нужно ускорить поставки вооружения, а именно:

реактивные системы залпового огня MLRS, которые помогут разрушить логистику в тылу оккупантов;

танки и БТР, которые помогут ВСУ освободить территории;

ПВО для защиты объектов критической инфраструктуры;

беспилотники, чтобы наводить удары по российским позициям;

Подоляк отметил, что пора нанести финальный удар по Империи Зла.

«Курсор» писал ранее, что по словам советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, после поражения на Харьковском направлении россияне увидели, что собой представляет «вторая армия мира».

Еще мы писали, что экс-командующий армией США в Европе, генерал Бен Ходжес призвал начинать готовиться к распаду россии, чтобы уменьшить геополитические последствия этого процесса. Он отметил, что руководство рф переживает кризис доверия, а проявленные во время войны с Украиной слабости, скорее всего, приведут к началу конца.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!