В СНБО Украины рассказали о дальнейших действиях россиян в войне

Российская федерация* продолжает наращивать силы и готовится к новому обострению на фронте, которое может произойти в феврале 2023 года, ведь в этом месяце будет ровно год, как агрессор начал против Украины войну.

Об этом в эфире «Суспільного» рассказал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

По его словам, российские военные будут пытаться пойти в новое наступление, чтобы заставить украинскую сторону сдаться. Февраль будет для них решающим, потому что для них важны даты, а в этом месяце будет годовщина начала полномасштабного вторжения.

Алексей Данилов отметил, что человек по фамилии Козак активизировался и проводит с деятелями Европы различные встречи, чтобы вынудить Киев сесть за стол переговоров и якобы подписать мирный договор, типа «Минска-3».

Но Украина готовится к любым развитиям событий, представители власти постоянно анализируют полученную информацию и обсуждают, как будут действовать на том или ином направлении, и как будут отражаться атаки.

Также он отметил, что в ближайшее время Украина получит более мощное оружие, которое позволит более эффективно противостоять российской агрессии.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация продолжает обстреливать украинскую территорию, применяя ракеты и иранские дроны. Но в настоящее время у москвы ощущается нехватка запасов, в частности из-за того, что санкции «подорвали» ее мощность в этом плане.