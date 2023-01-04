В украинской разведке ответили, сколько ракет может производить рф в месяц

Российская федерация* продолжает обстреливать украинскую территорию, применяя ракеты и иранские дроны. Но в настоящее время у москвы ощущается нехватка запасов, в частности из-за того, что санкции «подорвали» ее мощность в этом плане.

Об этом в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По его словам, рф уже начала использовать ракеты, произведенные в 2022 году, то есть те, что сразу с производства.

Согласно оценке украинской разведки, россияне на сегодняшний день могут изготавливать примерно 30 ракет Х-101, а если брать во внимание «Калибры», то это где-то 15-20 единиц в месяц.

Вадим Скибицкий подтвердил информацию о том, что у россиян действительно есть больше ракет Х-101 и Х-555, чем «Калибров». В частности, по данным разведки, последних у них ориентировочно 60 и производят они – максимум 20 в месяц.

Еще в украинской разведке отметили, что сейчас у захватчиков запасов ракет меньше 30 процентов, поэтому вопрос пополнения запасов стоит для них остро.

«Курсор» писал ранее, что по словам эксперта, на вооружении российской федерации имеется девять типов ракет: «Точка-У», Х-59, Х-553, Х-22, «Калибр», «Искандер», П-800 «Оникс», Х-31, Х-101.

Еще мы писали, что армия рф сейчас не обстреливает Украину гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» как минимум потому, у нее небольшое количество таких снарядов, а также проблемы с самолетами-носителями — МиГ-31.