В СНБО Украины рассказали, причастен ли Киев к взрывам на территории рф

В ведомстве отметили, что у москвы не получится находиться в покое и держать в напряжении украинцев.

Украина не знает, что является причиной взрывов в ряде регионов * россии, поскольку это ее территория. Украина к этим инцидентам причастности не имеет.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире всеукраинского телемарафона.

«Послушайте, идет война, откуда мы знаем, кто откуда летает? Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает. Я могу сказать единственное: если они считают, что будут находиться в каком-то покое, а нас будут держать в напряжении, то они глубоко ошибаются. Поверьте, и москва, и санкт-петербург, они ведь не зря на крыши поставили все эти железки. Это им точно не поможет», — сказал Данилов.

Напомним, что 28 февраля в российской федерации были зафиксированы несколько инцидентов, которые, по сообщениям, были связаны с «атаками украинских беспилотников». Эти события заметны своей географией, которая охватывает области от санкт-петербурга до южной части краснодарского края.

Тем не менее, Михаил Подоляк, советник главы ОП, отметил, что Украина находится в состоянии оборонительной войны и не наносит ударов по территории россии. Инциденты с атаками беспилотников, происходящие внутри границ агрессора, связаны с паническими процессами, происходящими среди населения россии.

Напомним, в НАТО заявили о возможности силового возвращения Украиной Крыма. По словам Йенса Столтенберга, — задача Запада — поддержать Украину, потому что «происходящее за столом переговоров неотделимо от того, что происходит на поле боя». Он подчеркнул, что в вопросе возможности силового возвращения Крыма Украина сама должна решать приемлемые для себя условия. Запад же в свою очередь должен продолжать оказывать украинцам военную помощь.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!