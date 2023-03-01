В НАТО заявили о возможности силового возвращения Украиной Крыма

Об этом в интервью LRT заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

В вопросе возможности силового возвращения Крыма Украина сама должна решать приемлемые для себя условия. Запад же в свою очередь должен продолжать оказывать украинцам военную помощь.

По его словам, война должна закончиться за столом переговоров, а «потом украинцы должны решить, какие условия переговоров и что они могут принять».

«Наша задача — поддержать Украину, потому что мы знаем: происходящее за столом переговоров неотделимо от того, что происходит на поле боя. Если мы хотим мирного решения для Украины, то лучший способ достичь этого — оказать военную поддержку. Затем Украина сама решит, какие условия для нее приемлемы», — заявил Столтенберг.

До этого мы информировали о том, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пригласил президента Украины Владимира Зеленского принять участие в саммите Альянса в Вильнюсе в июле.

Как сообщал Курсор, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина имеет шансы получить в ближайшее время необходимое для обороны и контрнаступления вооружение. В частности речь идет о тяжелых танках.

По его словам, в Альянсе не исключают возможности получения ВСУ такого типа вооружения. Но и говорить о поставках со стопроцентной уверенностью он тоже не может.

«Не исключаю. Но и обещать ничего не буду», — сказал Столтенберг.

Генсек НАТО также призвал страны-члены Альянса увеличить военно-техническую помощь Украине.

«Если мы хотим, чтобы Украина осталась независимой, то мы должны продолжать ее поддерживать оружием», — подчеркнул Столтенберг.

Ранее Курсор писал о том, что, по словам генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, военная поддержка Украины является самым быстрым путем к миру. Он также призывает Германию и другие страны НАТО не прекращать поставки оружия Украине.

Также Йенс Столтенберг заявил, что владимир путин не отказался от своих планов «контролировать Украину», и призвал всех «готовиться к долгосрочной перспективе».

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