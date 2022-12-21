В СНБО Украины заявили, что ближайшие месяцы будут решающими в войне

Данилов заявил, что рф* будет продолжать воевать, потому что путин поставил все на кон.

Российская федерация проигрывает на поле боя, потому что ее армия загнана в тупик и теряет захваченные позиции. Но путин надеется на то, что сможет выиграть войну и поэтому усиливает ракетные удары по территории Украины. Но ближайшие два-три месяца могут стать решающими.

Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает VOA.

По его словам, сейчас военнослужащие готовятся к тяжелым боям и понимают все ситуацию, поскольку российский диктатор все поставил на кон. Россияне будут сражаться до последнего, даже несмотря на то, что все мировое сообщество выступает против них.

Алексей Данилов отметил, что ВСУ для скорейшей победы нужно тяжелое вооружение. И сегодня украинская армия максимально готовится к вызовам, которые ее ожидают, но стране очень нужна помощь партнеров.

Стоит отметить, что Украина получает совсем другую помощь, нежели в апреле или мае. Данилов рассказал, что ряд европейских стран изменил свое мнение о войне в Украине. Если раньше страны передавали бронижелеты и другое снаряжение, то сейчас поставляют тяжелое оружие, чтобы победить агрессора.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация терпит на фронте в Украине большие потери и теряет захваченные рубежи, хотя на Донбассе пытается атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону. Однако, для наступательных операций оккупантам не хватает боеприпасов.