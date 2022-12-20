Госдеп США заявил, что в армии рф наблюдается нехватка боеприпасов

Российская федерация* терпит на фронте в Украине большие потери и теряет захваченные рубежи, хотя на Донбассе пытается атаковать позиции ВСУ и прорвать оборону. Однако, для наступательных операций оккупантам не хватает боеприпасов.

Об этом пишет Reuters.

Такое мнение выразил высокопоставленный чиновник Госдепартамента США. Он считает, что российские захватчики испытывают «значительный» дефицит боеприпасов, а это создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были «сплоченными» подразделениями.

«Курсор» писал ранее, что российская федерация понимает, что терпит поражение на войне в Украине, поэтому обратилась за помощью к Ирану. Агрессор попросил к Тегерана дроны-камикадзе, которыми российские военные уже обстреливают украинские города, а также баллистические ракеты. А обмен на БПЛА путин планирует передать Ирану «военные компоненты».

Еще мы писали, что по словам Уильяма Бернса, российская армия показала себя крайне плохо и понесла огромные потери, российская экономика понесла долгосрочные убытки, а большая часть прогресса, достигнутого российским средним классом за последние 30 лет, разрушается.

Напомним, что многие страны стали на сторону Украины и осудили российский террор, но есть мировые лидеры, которые продолжают сохранять с агрессором партнерские отношения, потому что для них это выгодно в различных сферах. Однако, украинская сторона имеет возможность минимизировать сотрудничество этих стран с путиным.