В США предположили, в каких случаях путин может использовать химическое оружие

Несмотря на то, что глава кремля владимир путин продолжает свой ядерный шантаж, в США предполагают, что российский диктатор пойдет на такой шаг только в крайнем случае. Куда больше вероятность того, что в войне против Украины он использует химическое оружие.
Об этом сообщает Politico.
В США считают, что химическая атака со стороны москвы может произойти, если российская армия и дальше будет нести большие потери на фронте и отступать с ранее захваченных позиций. Провалы солдат могут вынудить путина пойти на такой шаг.
Официальные лица США и Минобороны на условиях анонимности рассказали журналистам, что пока не располагают точными данными, что рф готовится применить в Украине химическое оружие, но на фоне стремления администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, уровень беспокойства повысился.
США давно знают о том, что президент рф наращивает в стране потенциал в области химического оружия, осенью сенаторов проинформировали о запасах страны-агрессора.
Один из американских чиновников предположил, что при атаке российские оккупанты в Украине могут задействовать легко скрытие химические вещества.
На данный момент администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения применения химического оружия и защиты от него.
«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «реальная» угроза того, что москва применит химическое оружие в Украине. Также он заявил, что россия уже применила фосфорные бомбы против мирных жителей в стране.
Еще мы писали, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал быть готовым к применению химического оружия россией. Он заявил, что правительство имеет полное осознание того, что они могут совершить это на территории Украины.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!