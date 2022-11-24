В США предположили, в каких случаях путин может использовать химическое оружие

США знают, что рф* вкладывает средства в наращивание своего потенциала в области химического оружия.

Несмотря на то, что глава кремля владимир путин продолжает свой ядерный шантаж, в США предполагают, что российский диктатор пойдет на такой шаг только в крайнем случае. Куда больше вероятность того, что в войне против Украины он использует химическое оружие.

Об этом сообщает Politico.

В США считают, что химическая атака со стороны москвы может произойти, если российская армия и дальше будет нести большие потери на фронте и отступать с ранее захваченных позиций. Провалы солдат могут вынудить путина пойти на такой шаг.

Официальные лица США и Минобороны на условиях анонимности рассказали журналистам, что пока не располагают точными данными, что рф готовится применить в Украине химическое оружие, но на фоне стремления администрации Байдена обеспечить готовность союзников к такому событию, уровень беспокойства повысился.

США давно знают о том, что президент рф наращивает в стране потенциал в области химического оружия, осенью сенаторов проинформировали о запасах страны-агрессора.

Один из американских чиновников предположил, что при атаке российские оккупанты в Украине могут задействовать легко скрытие химические вещества.

На данный момент администрация Байдена разрабатывает планы по увеличению инвестиций в производственные мощности для систем раннего обнаружения применения химического оружия и защиты от него.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что существует «реальная» угроза того, что москва применит химическое оружие в Украине. Также он заявил, что россия уже применила фосфорные бомбы против мирных жителей в стране.

Еще мы писали, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов призвал быть готовым к применению химического оружия россией. Он заявил, что правительство имеет полное осознание того, что они могут совершить это на территории Украины.