В столице Украины появилась улица Голды Меир

Сегодня, 27 октября, Киевский городской совет утвердил переименование ряда улиц города. Краснодарскую улицу в районе Нивки было принято переименовать в улицу Голды Меир — четвертого премьер-министра Израиля.

Об этом на своем Telegram-канале сообщил посол Израиля на Украине Михоэль Бродский.

Известно, что в столице Украины начали процесс «дерусификации», в связи с которым ряд улиц получил новые название. Переименования были инициированы Киевсоветом из-за войны, которую развязала на территории страны российская федерация*.

К слову, голосование о новых названиях улиц проходило на официальном портале Киева, в нем приняло участие 6,5 украинцев.



Отметим, что четвертый премьер-министр Израиля Голда Меир была уроженкой Киева, но в детстве с семьей эмигрировала в США. После репатриации в Израиль вместе со своим мужем Моррисом Мейерсоном она занималась общественной работой, а с 1969 по 1974 год занимала пост премьер-министра страны.

«Курсор» писал ранее, что бывшая премьер-министр Израиля Голда Меир стала для украинцев символом надежды.

Еще мы писали, что одну из улиц Иерусалима назовут в честь украинцев Юлии и Романа Щепанюк.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!