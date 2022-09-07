Одну из улиц Иерусалима назовут в честь украинцев Юлии и Романа Щепанюк

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил благодарность муниципалитету Иерусалима и Мемориальному центру Холокоста «Бабий Яр» в лице Щаранского за инициативу.

Муниципалитет Иерусалима положительно отреагировал на обращение Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» по поводу почтения памяти украинских супругов Щепанюк, которые являются признанными Праведниками народов мира за то, что спасали жизни евреев во время Второй мировой войны.

Так, в 1941 году, Юлия и Роман, проживавшие в Бориславе Львовской области, предоставили убежище семье Вайс и спасли их от неизбежной смерти.

Позже после войны семья Вайс переехала в Израиль, где один из детей, Шева Вайс, стал политиком и занял должность Спикера Кнессета Государства Израиль.

Мемориальный комплекс Яд ва-Шем предоставил статус Праведников Юлии и Роману Щепанюк.

В целом, 2673 украинцев получили от Яд ва-Шем статус Праведников Народов Мира за спасение жизни евреев во времена Холокоста.

Мэр Иересалима Моше Леон отметил: «Переименование улицы в Иерусалиме в честь семьи Щепанюк символизирует благодарность еврейского народа всем, кто не стоял в стороне и протянул руку помощи, рискуя своей жизнью».

Председатель совещательного комитета Мемориального центра Холокоста «Бабий Яр» Натан Щаранский сказал: «В скором времени мы будем отмечать 81 годовщину ужасного убийства десятков тысяч евреев в Бабьем Яру, в Киеве. И в этот день мы будем вспоминать не только страшные преступления нацизма, но и героизм украинцев, которые рискуя собственной жизнью и жизнью своих родных спасали евреев».

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук выразил благодарность муниципалитету города Иерусалим и Мемориальному центру Холокоста «Бабий Яр» в лице Щаранского за инициативу, которая в очередной раз показывает близость украинского и еврейского народа, и готовность прийти на помощь друг другу в трудные времена.

Посол добавил: «Мы очень благодарны израильтянам, которые сейчас, в самые страшные и кровавые времена после завершения Второй мировой войны помогают украинцам, страдающим из-за российского вооруженного вторжения. Поэтому инициатива по оказанию памяти супругов Щепанюк очень символична».

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