В связи с мобилизацией: в россии инвалида задержали и отправили в военкомат

Инвалида II группы и московского активиста Виктора Капитонова сперва задержали в метро, потому что на него «среагировала видеокамера», а после заявили о его нахождении в розыске и отправили в военкомат «в связи с мобилизацией».

Виктор принимал участие в митингах еще в начале войны и был задержан на антивоенных акциях 24 и 27 февраля. В 2018 году его оштрафовали на 300 тысяч рублей – максимальный штраф за участие в публичном чтении Конституции рф.

Об этом сообщает «ОВД-Инфо»

22 сентября, в четверг, Капитонов был задержан в московском метро. Он спускался на эскалаторе, а за ним спустились полицейские и преградили ему путь.

«Они стали спрашивать у меня документы. На планшете у одного из них я увидел свою фотографию. Я поинтересовался: что же произошло? Полицейские ответили: “На вас среагировала камера”» – рассказал россиянин.

После этого мужчину доставили в полицейский пункт и заявили, что «в связи с мобилизацией проверяют молодых людей». Также правоохранители утверждали, что Виктор находится в розыске. Капитонову не было известно ни об одном деле, по которому его могли бы объявить в розыск. Он полагает, это связано «с посещением митингов». Теперь благодаря видеокамерам полиция получила еще больше возможностей для задержания активистов.

«Я был в недоумении. Полицейский с дежурной части сказал мне, что я отправлюсь в военкомат. Я сказал, что у меня вторая группа инвалидности. Полицейский ответил: “Это не мы будем разбираться”», – поделился Виктор.

После этого активиста с инвалидностью отвезли в военкомат, где было 10-12 человек. Вместе с ним были сотрудники полиции, заявившие, что задержанный принимал участие в митингах. Капитонов не имел при себе военного билета, но заранее сфотографировал этот документ. Он продемонстрировал его одному из членом комиссии, после чего активиста отпустили.

Также «Курсор» сообщал, что главный правозащитник рф солгал о повальном призыве в ЦАХАЛ новых репатриантов.