Главный правозащитник рф солгал о повальном призыве в ЦАХАЛ новых репатриантов

Заявление валерия фадеева появилось на фоне частичной мобилизации в россии для войны против Украины.

Глава совета по правам человека (спч) при президенте российской федерации* валерий фадеев публично солгал о призыве в Армию обороны Израиля новых репатриантов.

Об этом сообщает портал Детали.

Отмечается, что сегодня, 25 сентября, фадеев поддержал идею призывать в российскую армию выходцев из Центральной Азии, получивших гражданство рф путем натурализации в последние 10 лет.

Фадеев предложил не просто мобилизовать их – а увеличить для них призывной возраст до 45 или 50 лет. Если же они откажутся от призыва, фадеев предлагает лишать их гражданства. При этом он заявил, что именно так якобы делают в Израиле.

«В Израиле, куда сейчас устремилась некоторая часть наших граждан, репатрианту дается срок в 1 год для обустройства на новом месте, после чего он призывается в Армию обороны Израиля вне зависимости от возраста. Считаю, что подобные механизмы могут быть введены и у нас», — написал фадеев в Telegram-канале спч.

Как пишет издание, это заявление не соответствует действительности, в чем легко убедиться, заглянув на сайт ЦАХАЛа, посвященный призыву в армию.

Так, сроки призыва для новых репатриантов зависят от их возраста на момент приезда в Израиль, медицинского профиля, семейного положения и личных обстоятельств.

«В армию призывают только молодых репатриантов, до 28 лет. Мужчины и женщины старше 28 лет, как правило, не проходят даже альтернативную службу. Освобождены от службы репатрианты до 28 лет, у которых есть хотя бы один ребенок, и замужние женщины этого возраста. Кроме того, молодые люди, желающие получить первую степень в университете, могут получить отсрочку от службы», — отмечается в материале.

Как сообщал Курсор, советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что, объявив принудительную мобилизацию в рф, кремль проводит настоящие этнические чистки в национальных республиках.

Ранее Курсор информировал о том, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!