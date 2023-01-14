В The Times рассказали, какой ресурс путин готов «утилизировать» ради новой мобилизации в рф

В последние несколько недель мировые СМИ говорят о том, что владимир путин планирует объявить новую волну мобилизации для участия в войне против Украины

Президент россии* всерьез настроен на длительную войну, а потому ему необходимо задействовать большее количество людей. Так он надеется выиграть время и удержать свои позиции на фронте.

Авторитетное издания The Times, ссылаясь на данные западной разведки, сообщает, что в результате очередной мобилизации владимир путин планирует до полумиллиона человек отправить в Украину. Следует отметить, что в ходе первой волны мобилизации, которая была объявлена 21 сентября 2022 года, путин определил цель в 300 тысяч мобилизованных граждан рф.

Издание информирует, что решение будет принято в течении пары недель, и уже в апреле призванные россияне отправятся на фронт в Украину. Ожидается, что путин планирует начать новое масштабное наступление.

Напомним, что СМИ утверждают, что Путин уйдет в отставку в этом году.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!