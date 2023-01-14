Путин уйдет в отставку в этом году – СМИ

Бывший союзник главы кремля заявил о возможности того, что путин скоро уйдет в отставку.

Источник, близкий к путину*, заявил, что «президент назначит избранного им наследника уже в этом году».

Об этом сообщила в пятницу британская Daily Mail.

Putin 'will nominate his chosen heir this year rather than risk being toppled', former ally says https://t.co/tFwVc3ep29 — Daily Mail Online (@MailOnline) January 13, 2023

Популярность российского президента, как сообщается, резко упала из-за неоднократных военных неудач в войне в Украине.

По словам его бывшего союзника, путин захочет передать власть выбранному им преемнику и удалиться в свой дворец у Черного моря, чтобы избежать риска быть свергнутым в ходе переворота против него, как это случилось с Каддафи и другими диктаторами.

Кроме того, он заявил, что путин будет стремиться отказаться от власти, договориться о прекращении войны в Украине, а также не будет участвовать в выборах, запланированных на 2024 год.

По его словам, «российский деспот, вероятно, выдвинет кого-то из своих сторонников, таких как мэр москвы сергей собянин, премьер-министр михаил мишустин или его заместитель начальника штаба дмитрий козак».

Путина взволновало возвышение евгения пригожина, одного из владельцев группы наемников Вагнера. С самого начала войны пригожин борется за большую власть и ресурсы, что свидетельствует о его стремлении оттеснить путина.

Источник сообщил, что «весь аппарат путина устало смотрит на пригожина и боится, что он придет за ними». Он добавил, что «путина действительно могут не переизбрать, если он снова будет баллотироваться. Он попытается сфальсифицировать результаты, но это слишком большой риск для системы».

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы.