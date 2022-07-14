В The Washington Post назвали преемника путина на посту главы рф

Главным кандидатом в преемники президента россии владимира путина*, как считает The Washington Post, может стать Николай Патрушев.

Николая Патрушева — секретаря совета безопасности рф, в прошлом — директора ФСБ, называют самым вероятным преемником владимира путина.

Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источники.

Известно, что Николай Патрушев стал вторым по влиятельности человеком в россии. Историческое заседание совбеза, которое решило начать войну, было полностью срежиссировано Патрушевым, он же определял и целые полномасштабного вторжения на территорию Украины.

В первые месяцы войны, из-за провала блицкрига путин почти практически исчез из виду, а вот Патрушев же, напротив, активно «светился», объясняя смысл вторжения в многочисленных интервью, хотя многие годы оставался за кадром.

Эксперты отмечают, что Патрушев перетянул на себя объем ответственности и набрал столько веса, что позволил себе выйти в публичное поле без потери растущего влияния.

Будучи старшим президента в год, Патрушев на здоровье не жалуется — в отличие от путина. Президент после начала войны только однажды вылетел из россии. В то время как Патрушев успел совершить много официальных визитов.

Российские эксперты подтверждают солидный вес патрушева, но некоторые считают, что преемником путина будет младший политик — среди них называют сына секретаря совета безопасности, министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин опасается, что кто-то из российских генералов, руководящих войсками, участвующими в войне против Украины, может получить общественный авторитет и популярность.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!