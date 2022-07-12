СМИ рассказали, чего больше всего боится путин

В российских СМИ не так часто можно встретить статьи о военном руководстве страны.

Президент россии владимир путин* опасается, что кто-то из российских генералов, руководящих войсками, участвующими в войне против Украины, может получить общественный авторитет и популярность,. Если это произойдет, то он может выйти из-под подчинения путина.

Об этом сообщает издание Медуза, ссылаясь на источники в кремле.

Один источник сказал, что путин очень «хорошо помнит 1990-е», поэтому не хочет появления в россии «второго генерала Лебедя».

Кроме этого, именно из-за этих опасений путина телевидение и другие подконтрольные власти СМИ почти не публикуют о действиях высшего военного руководства на войне в Украине. Также в течение трех месяцев не было известно о составе командования. Только в прошлом месяце официальный представитель минобороны игорь конашенков заявил, что военной группировкой Центр командует генерал-полковник Александр Лапин, а Южной группировкой войск — генерал армии Сергей Суровикин.

По словам источника, если бы один из генералов стал набирать популярность в обществе и мог бы получить влияние на тех, кто поддерживает войну в Украине.

Также он добавил, что в 1990-е годы некоторые генералы имели значительное влияние на политическую ситуацию, используя для этого свою известность и популярность среди населения.

Ранее Курсор писал, что «аппетиты россии растут»: эксперты озвучили следующую цель путина. Аналитики считают, что цель россии — защитить наземные пути сообщения до Изюма и не допустить выхода украинских войск к границе с рф.

Стало известно, что белорусские спецназовцы решились на открытую угрозу в сторону Лукашенко. Минск и так позволил Кремлю разместить на территории Беларуси российские войска и провести широкомасштабные военные учения, которые на самом деле оказались подготовкой к нападению на Украину.

Курсор писал, что в сети показали видео о том, как украинские войска выбивали россиян с острова Змеиный. Россияне захватили остров Змеиный, чтобы активизироваться там и нарастить боевой состав гарнизона. Также для того, чтобы создать системы противовоздушной обороны и огневого поражения, применяя РСЗО.

Курсор сообщал, что российская федерация за время войны в Украине потратила более 5 тысяч ракет, большинство из которых были относительно современными, а сейчас в армии страны-агрессора остались только старые, не точные ракеты.

Еще мы писали, что с начала войны из Беларуси по Украине запустили более 600 ракет. 9 марта, когда было выпущено не менее 35 ракет. До начала апреля количество пусков увеличивалось с каждым днем, причем самый крупный обстрел со стороны Беларуси пришелся на 1 апреля.

Наша редакция писала, что украинский генерал рассказал, как можно защититься от российских ракет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!