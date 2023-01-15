В The Washington Post рассказали, почему россия хочет уничтожить украинский Херсон

Украинские военные освободили Херсон из-под российской оккупации 11 ноября 2022 года. И жителям казалось, что весь ужас остался позади, однако это не так.

В Херсоне люди прожили под российской оккупацией более 8 месяцев. После деоккупации города рф* начала терроризировать Херсон и его жителей ежедневными обстрелами.

Журналисты авторитетного издания The Washington Post выяснили, как сейчас живут херсонцы.

Сообщается, что в когда-то в 300-тысячном Херсоне осталось около половины людей. Многие после деоккупации вернулись в город на поездах, а потом на этих же поездах уезжали прочь — подальше от российских ракет. Одна из самых престижных улиц города, которая расположена на берегу Днепра, стала «дорогой смерти» – по ней россияне постоянно ведут обстрелы, и людей там не бывает.

Атакуют россияне, как правило, мирные дома, больницы, музеи и энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибают гражданские жители города.

Даже те херсонцы, которые ранее были приверженцами «русского мира», окончательно разочаровались в россии — они осознали, что кремлю безразличные простые украинцы, и даже в результате «референдума» и выдачи российских паспортов ничего фактически не изменилось.

Напоминаем, что россияне обстреляли украинский город Херсон фосфорными бомбами.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!