Россияне обстреляли украинский город Херсон фосфорными бомбами

Применение фосфорных бомб вблизи и внутри населенных пунктов запрещено Женевской конвенцией о защите жертв войны.

В пятницу, 23 декабря, российские оккупанты нанесли по украинскому городу Херсон удары по реактивной и ствольной артиллерии с применением фосфорных боеприпасов.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Отмечается, что российские войска ежедневно терроризируют Херсон и районы на правом берегу Днепра после того, как эти территории освободили Вооруженные силы Украины.

«Однако россияне и далее продолжают подтверждать свое реноме террористов, атакуя гражданское население», — отмечают в ЦНС.

Как сообщал Курсор, на этой неделе россияне 42 раза обстреляли Херсонщину, 2 человека погибли, еще 3 получили ранения. Об этом сообщили в областной военной администрации.

«Российские оккупанты 42 раза обстреляли территорию Херсонщины. … Под вражеским огнем в очередной раз оказались жилые кварталы Херсона. Россияне попали в объект критической инфраструктуры, образовательное заведение, здание ХОГА, частные и многоквартирные дома», — говорится в сообщении.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф* комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

Ранее Курсор писал, что войска рф ночью обстреляли Николаев: опубликовано фото разрушенного жилого дома. Циничный ответ государства-террориста на поражение в Херсоне был нацелен по жилому дому в Николаеве. Здание обрушилось до первого этажа, спасатели ищут людей под завалами.

Редакция сайта информировала, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!