В центре Москвы напали на известного музыканта

В центре российской столицы напали с газовым пистолетом на одного из основателей рок-группы Ногу свело Антона Якомульского и его супругу Александру.

Сообщается, что вечером в воскресенье, 14 ноября, сотрудники столичной полиции получили сообщение, что в одну из больниц доставили мужчину 1969 года рождения и его супругу 1977 года с химическими ожогами глаз.

Об этом сообщает ТАСС.

«Было установлено, что около 03.00 13 ноября на улице Пресненский Вал неизвестный обстрелял семейную пару из газового пистолета», – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Позднее Якомульский сообщил, что ему выстрелили в лицо из газового пистолета в результате конфликта, в котором мужчина вынужден был защищать свою супругу.

В комментарии изданию 360 музыкант сообщил, что не хотел бы обсуждать случай до выяснения всех обстоятельств. Также пострадавший добавил, что ни он, ни жена пока не писали заявление в полицию.

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