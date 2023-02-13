В Украине ликвидировали криминальных авторитетов 90-х из ЧВК «Вагнера» – Bellingcat

Расследователи Bellingcat рассказали о троих российских криминальных авторитетах, которые покинули тюрьмы и отправились на войну в Украине в рядах ЧВК «Вагнер», после чего их ликвидировали украинские военные.

Об этом сообщает «УНИАН».

Известно, что главарь ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин обещал, что в качестве наемников вербуют лишь заключенных в возрасте до 50 лет. Однако известно о случаях, когда среди «вагнеровцев» оказывались люди старше этого возраста. В частности, это касается 59-летнего Сергея Максименко («Олимпиец»), 55-летнего Андрея Бережных («Мститель») и 55-летнего Игоря Куска («Афганец»).

«Эти трое примечательны не только своим возрастом, но и тем, что каждый из них руководил жестокими преступными группировками в 1990-х годах…Каждый из этих трех бывших главарей банды пытался бороться за помилование, но вместо этого погиб в Украине», – рассказали в Bellingcat.

Отметим, что Бережных погиб 8 декабря 2022 года, всего спустя месяц после подписания контракта с «Вагнером». В середине 90-х он создал банду в Балаково (Саратовская область) и руководил ею с 1994 по 2011 годы, после чего был задержан.

Он и его банда связаны с торговлей оружием, вооруженными нападениями, убийствами и покушениями на бизнесменов. В 2013 году его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Максименко тоже был ликвидирован в декабре, а контракт с ЧВК «Вагнер» мог подписать в сентябре, когда «повар путина» посещал колонии в Мордовии, где заключеннный отбывал наказание. С 1997 года он был главой преступной группировки под названием «Олимпия», занимавшейся сутенерством, вымогательством и убийствами. В 2014 году его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Куск, ветерана войны в Афганистане, был завербован и отправлен на фронт 25 июля. Тогда пригожин посещал тюрьмы в Сыктывкаре. По словам жены россиянина, мужчина изначально хотел отправиться на войну в Украине.

В 1998 году он создал преступную группировку «Кусковские» в Татарстане. Преступники занимались заказными убийствами. Похоронили Куска еще в сентябре.

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