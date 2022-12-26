В Украине объяснили, почему рф хочет обменять самолеты на иранские дроны

Российская федерация* продолжает применять иранские дроны, чтобы наносить удары по энергообъектам Украины и для таких целей они являются куда более эффективными, чем самолеты. В связи с этим, агрессор пытается совершить с Ираном обмен.

«Самолетов, к сожалению, у россии достаточно. Именно тактической авиации, которая расположена на украинских границах, на разных происках. Понятно, что не на самих границах, а на углубленной территории. Это и Беларусь, и оккупированный Крым, и территория рф. Собственно. Россия является производителем этих самолетов и нуждается в количественном увеличении именно дронов, дронов-камикадзе, чтобы именно этой техникой, которая стоит мало, но донимает нас, продолжать бить по критической инфраструктуре», — рассказал он.

По его словам, авиацией на территорию Украины залететь они не могут, потому что понимают, что будут уничтожены, потому что воздушные силы уже давно выгнали российскую авиацию из воздушного пространства.

Поэтому, как говорит военный, «они хотят малой кровью обойтись» и заказать еще больше «Шахедов», которые можно по ночам применять против объектов критической инфраструктуры Украины.

Иран в свою очередь заинтересован в увеличении боевого потенциала. И те две эскадрильи (24 самолета) СУ-35 Иран хочет усилиться этими самолетами.