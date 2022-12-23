Иран предупреждает Зеленского: Наше терпение не безгранично

Иран раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского после того, как он заявил Конгрессу США в своем выступлении, что Иран предоставляет рф БПЛА беспилотники для использования в войне против Украины.

«В этой, в этой политике геноцида россия нашла союзника: Иран. Иранские смертоносные дроны, отправленные в россию сотнями и сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Вот так один террорист нашел другого. Это всего лишь вопрос времени, когда они нанесут удар по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас. Мы должны это сделать», — сказал Зеленский в своем выступлении.

МИД Ирана опубликовало заявление, в котором осудило «неоднократные обвинения и грубые высказывания Зеленского в адрес Исламской Республики Иран».

Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани заявил в своем заявлении, что Иран неоднократно отвечал на «безосновательные обвинения» в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Он еще раз подчеркнул, «что Исламская Республика Иран не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне на Украине».

Представитель МИД Ирана также отметил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и добавил, что «Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно».

В сентябре Украина сообщила о первых российских атаках с использованием БПЛА иранского производства, нацеленных на юг страны, в том числе на стратегический город Одесса на Черном море. Сообщалось , что в начале октября беспилотники иранского производства также использовались при нападении на украинский город Белая Церковь к юго-западу от Киева.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахян недавно впервые признал, что его страна предоставила россии беспилотники, заявив, что поставки были осуществлены до начала войны. Иранские официальные лица ранее отрицали отправку дронов в рф.

Курсор писал ранее, что американский лидер Джо Байден заявил, что президент россии владимир путин не собирается прекращать войну в Украине, но у него не получится достигнуть своей цели.

Наша редакция писала, что в США сделали заявление о поставках россии иранских ракет. По словам Джона Кирби, Тегеран продолжает поставлять россии боевые беспилотники, которые рф «использует для того, чтобы убивать украинцев и бить по их гражданской инфраструктуре».

Напомним, что эксперт предположил, сколько рф может получить ракет от Ирана.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!