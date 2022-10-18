В Украине рассказали, когда может начаться наступление из Беларуси

Со стороны Беларуси на Украину направляются иранские дроны и истребители, несущие ракеты «Кинжал», однако наступления на Киев пока ждать не стоит.

Со стороны Беларуси может быть повторное нападение на Киев, однако это произойдет не раньше 1 января — к Новому году.

Об этом заявил военный аналитик и советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он сообщил, что в Беларуси создается группировка, которая может быть брошена в бой при определенных условиях.

«Она не будет подготовлена, не решит задачу по захвату столицы, но проблему нам составит. Вероятность 50/50. Пока они накопятся – это конец ноября, как раз в самую зиму пойдут», — заявил Арестович.

Уже сейчас мониторинговая группа «Белорусский Гаюн» заявяет, что в Беларусь прилетели 3 самолета Миг-31К, которые могут нести гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

«С их помощью может вестись обстрел Украины с территории Беларуси», — заявила группа.

Эти истребители способны запускать «Кинжалы» на расстоянии в 2 000 км.

Ранее Курсор писал, что Лукашенко угрожает Украине. Самопровозглашенный президент Беларуси выступил с очередным заявлением по Украине.

Напомним, ранее редакция информировала о словах Лукашенко, который впервые подтвердил участие Беларуси в войне в Украине.

Также наш сайт писал, что в Крыму и Херсоне замечены иранские инструкторы, обучающие солдат рф запускать дроны. «Невмешательство» Ирана в российско-украинский конфликт продолжается: кроме продажи рф беспилотников появилась информация о планах передачи баллистических ракет.