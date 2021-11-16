В Украине продолжает стремительно расти смертность от COVID-19

За сутки в Украине диагностировали 16 тыс 308 новых больных COVID-19.

Среди новых больных COVID-19, по данным минздрава страны, 1 тыс 168 инфицированных коронавирусом детей и 327 медиков.

За сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончалось 838 человек, что является новым рекордным значением за весь период эпидемии.

На территории Донецкой области за вчерашний день скончалось 102 больных с COVID-19. В больницы по всей Украине доставили 2 тыс 266 пациента.

Наибольшее количество новых больных зафиксировали в Днепропетровской области – 1 тыс 635 чел, Одесской – 1 тыс 549 чел и в Киеве – 1 тыс 481 чел.

За весь период эпидемии в Украине заболели 3 млн 244 тыс 749 чел. От осложнений умерли 77 тыс 985 чел.

При этом президент Украины Владимир Зеленский на фоне крайне низких темпов вакцинации пообещал всем, кто сделает прививку, возможность получить порядка тысячи гривен.

Курсор уже сообщал, что украинский врач рассказал о повторной пневмонии после коронавируса.

В минздраве сообщили о предварительных итогах вакцинации третьей прививкой от COVID-19. Глава лаборатории иммунологии при Университете Бар-Илан профессор Сирил Коэн заявила, что разговора о том, что вакцина на 100% защищает от COVID-19 не было.

Хирург назвал самое опасное последствие коронавируса. Последствие ковида в виде тромбоза характерно для среднетяжелого и тяжелого течения COVID-19, однако риск сохраняется при любой форме.

Ученые выяснили, у кого наибольший риск тяжелого течения коронавируса даже после вакцинации.

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