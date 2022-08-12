В Украине рассказали, что поможет освободить юг от россиян

Командир взвода огневой поддержки 36 ОБМП им. М. Билинского Вадим Кодачигов рассказал, что для деоккупации южных регионов Украины ВСУ необходима дальнобойная артиллерия.

Украинские военные идут в контрнаступление, чтобы вернуть под свой контроль южные регионы. Но для того, чтобы деоккупировать территории, Украина должна решить проблемы с дальнобойной артиллерией и проводить активную роботу с местным населением.

Об этом рассказал командир взвода огневой поддержки 36 ОБМП им. М. Билинского Вадим Кодачигов, передает «24 канал».

По его словам, ВСУ необходимо отрезать армию рф* от центров логистики. Сначала нужно уничтожить российские склады, которые обеспечивают оккупантов боеприпасами. Также важно на Правобережье Херсонской области уничтожить мости и взять под контроль понтонные переправы.

Кодачигов подчеркнул, что без логистического обеспечения и медицинской помощи вся оккупированная часть территорий останется под контролем «войска без оружия».

Командир взвода также подчеркнул, что для деоккупации территорий нужно общаться с местным населением. Жители Херсона могут предоставлять полезную информацию о российских оккупантах, которая поможет быстрее освободить регион.

«Курсор» писал ранее, что российские войска на Юге окончательно увязли и не могут наступать ни на одном из участков — по сообщениям Украины оккупанты пытаются окопаться и готовятся к защите захваченных территорий.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!