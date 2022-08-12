В Украине рассказали, что поможет освободить юг от россиян

Украинские военные идут в контрнаступление, чтобы вернуть под свой контроль южные регионы. Но для того, чтобы деоккупировать территории, Украина должна решить проблемы с дальнобойной артиллерией и проводить активную роботу с местным населением.
Об этом рассказал командир взвода огневой поддержки 36 ОБМП им. М. Билинского Вадим Кодачигов, передает «24 канал».
По его словам, ВСУ необходимо отрезать армию рф* от центров логистики. Сначала нужно уничтожить российские склады, которые обеспечивают оккупантов боеприпасами. Также важно на Правобережье Херсонской области уничтожить мости и взять под контроль понтонные переправы.
Кодачигов подчеркнул, что без логистического обеспечения и медицинской помощи вся оккупированная часть территорий останется под контролем «войска без оружия».
Командир взвода также подчеркнул, что для деоккупации территорий нужно общаться с местным населением. Жители Херсона могут предоставлять полезную информацию о российских оккупантах, которая поможет быстрее освободить регион.
«Курсор» писал ранее, что российские войска на Юге окончательно увязли и не могут наступать ни на одном из участков — по сообщениям Украины оккупанты пытаются окопаться и готовятся к защите захваченных территорий.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!