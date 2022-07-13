Россия готовится к обороне на Юге Украины

Российские оккупанты готовятся к обороне временно оккупированных территорий на Юге Украины.
Согласно сообщению оперативного командования «Юг», россияне также обстреливают тыловые районы Юга.
«Ситуация на нашем оперативном участке напряженная, но контролируется силами обороны. Противник, шокированный собственными потерями и ударами артиллерии и ракет наших сил, продолжает создавать линии обороны и коварные обстрелы тыловых районов Юга», — говорится в отчете командования Украины.
Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.
Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.
Также сообщалось, что в рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания. В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!