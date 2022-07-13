Россия готовится к обороне на Юге Украины

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.

Наша редакция писала, что путинский пропагандист Соловьев случайно проболтался о планах армии рф. Во время разговора с итальянским телеведущим российский пропагандист Владимир Соловьев проговорился о планах россии.

Также сообщалось, что в рф мужчина сдал жену полиции за антивоенные высказывания. В поселке Горки-10 в Московской области гражданин рф* донес на свою жену в полицию за то, что она выступила против российского вторжения в Украину. Мужчина требовал, чтобы сотрудники правоохранительных органов «приняли меры» против его жены.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!