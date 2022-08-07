В Украине рассказали, как рф пытается остановить поставки оружия ВСУ

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал, что российская федерация* распускает слухи о том, что часть западного оружия украинская сторона отправляет на «черный рынок».

Украина воюет с российской федерацией не только на суши и в воздухе, но и в информационном пространстве. Чтобы сорвать поставки оружия ВСУ, россияне распускают в сети слухи о том, что поставляемое западное оружие продается на «черном рынке».

Об этом на своей странице в соцсети Twitter рассказал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, в СМИ начали появляться сообщения, где говорится о том, что оружие, которое западные страны предоставляют Украине, не все идет на фронт, а часть его якобы отправляют на «черный рынок».

Подоляк подчеркнул, что за полгода, сколько длится война, не было ни одного доказательства, подтверждающего эти слухи. Такими вбросами рф просто хочет дискредитировать Украину в глазах западных стран, чтобы они перестали поставлять вооружение ВСУ.

«Курсор» писал ранее, что посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий считает, если бы ВСУ получили американские системы HIMARS раньше, то не допустили бы мариупольской трагедии.

Еще мы писали, что Украина получает военную помощь от многих стран, в том числе от Германии. В ближайшее время, в точнее в конце лета-начале сентября 2022 года, Вооруженным силам Украины могут поставить немецкие системы противовоздушной обороны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!