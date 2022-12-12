В Украине рассказали, когда ВСУ возобновят активное контрнаступление

Украинская армия провела успешную контроперацию и вернула под свой контроль множество населенных пунктов на юге и востоке страны. Сейчас из-за ухудшения погоды интенсивность введения боевых действий снизилась, но как утверждает министр обороны Украины Алексей Резников, ВСУ останавливаться не собираются.

Об этом он рассказал во время пресс-конференции с министром обороны Швеции Полом Йонсоном в Одессе.

По его словам, для того чтобы возобновить активное контрнаступление нужны определенные условия. Сейчас его проводить не позволяет погода, поскольку переход от сухой осени к еще не морозной зиме достаточно сложный, потому что влажная почва затрудняет движение военной техники. Но как только земля промерзнет, ситуация изменится, потому что ВСУ не намерены сбавлять обороты в деле, касающемся освобождения своей страны от российской оккупации.

Алексей Резников подчеркнул, что украинский план остается неизменным — государство должно выйти на границы, установленные в 1991 году.

Министр обороны сказал, что сейчас рф* обстреливает инфраструктуру Украины, чтобы вынудить ее к переговорам, и тем самым заморозить конфликт, но у агрессора ничего не выйдет.

«Курсор» писал ранее, что президент россии владимир путин больше не скрывает свою настоящую цель – оккупацию Украины, при этом россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий.