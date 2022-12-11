Путин обозначил настоящие цели войны рф в Украине — Киев

По словам Михаила Подоляка, российский лидер «абсолютно не умеет договариваться», и об этом знают все европейские лидеры, которые периодически с ним общаются.

Президент россии владимир путин* больше не скрывает свою настоящую цель – оккупацию Украины, при этом россия ведет захватническую войну геноцидного типа для завоевания новых территорий.

Об этом в своем Twitter написал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, путин «абсолютно не умеет договариваться».

«Думаю, об этом знают все европейские лидеры, которые периодически с ним общаются. Он прямо заявляет о пренебрежении международным правом, желании захватывать территории и убивать украинцев до тех пор, пока не будут выполнены его требования. Решение очевидно — победа Украины», — написал Подоляк.

Он добавил, что «не нужно бояться постпутинского будущего».

«Закончить войну можно только одним способом: военные поражения россии на поле боя плюс санкционированное истощение экономики рф плюс изоляция россии на мировых рынках плюс внутренний саботаж внутри рф», — считает советник руководителя Офиса президента Украины.

Как сообщал Курсор, переговоры с российской федерацией на тему размещения оружия на территории Европейского Союза возможны только после вывода армии рф с территории Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Курсор писал ранее, что россия отменила переговоры с США о возобновлении соглашения о контроле над ядерными вооружениями, которые должны были пройти в Египте 29 ноября.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!