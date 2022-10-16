В Украине сняли на видео падение метеорита

20:57, Сегодня
Новости СНГ
метеорит фото
Фото: pixabay.com

Водители спокойно продолжали движение по дороге.

В украинском городе Одесса очевидцы сняли на камеру падение метеорита.

Это произошло 16 октября, в воскресенье, около шести часов вечера посреди Одессы.

Также «Курсор» сообщал, что Нахман Шай призвал оказать Украине военную помощь.

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